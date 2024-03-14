Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани
Матч ТВ
Баскетболист Луи Лабери из УНИКСа попал в дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом была предоставлена телеграмм-каналом Mash Iptash.
Столкновение произошло ночью в центре Казани, когда спортсмен на автомобиле «Рекстон» решил проехать перекресток Пушкина и Островского на красный свет светофора и врезался в автомашину марки «Лада».
Луи Лабери является центровым в составе казанского клуба с 2022/2023 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Лабери принял участие в 27 играх, в среднем набирая 9,4 очка за матч и 6,3 подбора. Он входит в пятерку лучших игроков УНИКСа по результативности.
В настоящее время команда из Казани занимает первое место в группе А, имея 53 очка в своем активе после 30 матчей, в которых одержала 23 победы и потерпела семь поражений. 16 марта УНИКС сыграет в гостях с красноярским клубом «Енисей».
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