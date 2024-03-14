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Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани

Матч ТВ

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Баскетболист Луи Лабери из УНИКСа попал в дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом была предоставлена телеграмм-каналом Mash Iptash.

Столкновение произошло ночью в центре Казани, когда спортсмен на автомобиле «Рекстон» решил проехать перекресток Пушкина и Островского на красный свет светофора и врезался в автомашину марки «Лада».

В комментариях к данному инциденту пользователи выразили свои соболезнования владельцу «Лады», предполагая, что ему придется потратить значительные суммы на ремонт иномарки. Также отмечено, что водитель «Рекстона» вероятно не получил серьезных травм, что позволит ему продолжать играть в баскетбол.

Луи Лабери является центровым в составе казанского клуба с 2022/2023 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Лабери принял участие в 27 играх, в среднем набирая 9,4 очка за матч и 6,3 подбора. Он входит в пятерку лучших игроков УНИКСа по результативности.

В настоящее время команда из Казани занимает первое место в группе А, имея 53 очка в своем активе после 30 матчей, в которых одержала 23 победы и потерпела семь поражений. 16 марта УНИКС сыграет в гостях с красноярским клубом «Енисей».

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