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Автоцистерны с водой необходимо заказывать: в Советском районе Казани на день отключат воду

В Советском районе Казани на день с 5 по 6 сентября отключат воду
Автоцистерны с водой необходимо заказывать: в Советском районе Казани на день отключат воду

Семён Ракшин

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В Советском районе Казани местные жители временно останутся без водоснабжения, что связано с проведением работ по переврезке водопровода Д-500 мм, сообщают представители «Водоканала».

Известно, что воду отключат с 9 утра 5 сентября и до 9 утра 6 сентября в домах, расположенных на следующий адресах:

  • улица Н.Ершова, 54, 56, 56/1, 58, 62г корп.1;
  • проспект Лумумбы, 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57;
  • улица Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;
  • улица Октябрьский городок, 1/106, 1/112, 1/151.

Заказать автоцистерны с водой можно по телефону +7(843)231-62-60.

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