Артем Лукоянов может покинуть "Ак Барс" из-за неудачных переговоров с клубом. 35-летний форвард стал свободным агентом после окончания контракта. Есть шанс, что Лукоянов останется в "Ак Барсе", но также несколько других клубов проявили интерес к хоккеисту, включая "Локомотив", "Трактор", "Амур" и "Салават Юлаев". Лукоянов провел 13 сезонов в составе казанского клуба. В сезоне 2023/24 он сыграл 64 матча в регулярном чемпионате, набрав 16 (9+7) очков, и провел 5 матчей в плей-офф Кубка Гагарина.