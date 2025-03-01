Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Этой весной из Казани доступны перелёты в страны с комфортной температурой: Турцию, ОАЭ, Таиланд, Узбекистан, Армению и Грузию. Казанский путешественник Альберт Бодокия рассказал Inkazan о лучших вариантах для поездок.

По его словам, весной особенно привлекателен Стамбул и Каппадокия, а путешествие на автомобиле вдоль Эгейского побережья Турции станет отличным вариантом для отдыха. В Дубае и Абу-Даби уже можно купаться, но жара ещё не достигла пика. В Таиланде в это время завершается высокий сезон: погода остаётся комфортной, а туристов меньше, чем зимой. В Узбекистане весной идеальные условия для прогулок по Самарканду и Бухаре, где впечатляет архитектура и радует вкусная кухня.

Также из Казани можно напрямую улететь в Китай, а оттуда добраться до Южной Кореи или Японии. Для россиян там действует упрощённый визовый режим, а японскую визу можно оформить бесплатно при личной подаче.

Для тех, кто предпочитает путешествовать по России, Бодокия советует Кавказские Минеральные Воды, Сочи, Калининград и Дагестан. В Кисловодске и Пятигорске уже тепло, цветут деревья, а в санаториях можно совместить отдых с лечением. В Сочи на Красной Поляне ещё можно покататься на лыжах, а к маю начинается пляжный сезон. Калининград весной уютный и спокойный, без наплыва туристов, а в Дагестане особенно красиво — зелёные горы и цветущие поля создают живописные пейзажи.

Тем, кто не хочет уезжать далеко, путешественник рекомендует поездки по Татарстану: Свияжск, Йошкар-Олу, Болгар и Раифу. Весна — отличное время для путешествий, пока нет летнего ажиотажа и высоких цен.