«Ак Барс» завершит чемпионат КХЛ во Дворце спорта

Хоккейная команда "Ак Барс" будет продолжать проводить свои домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ в историческом Дворце спорта. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Татнефть-Арена", которая обычно принимает казанский клуб, временно станет площадкой для проведения соревнований по фиджитал-хоккею в рамках "Игр будущего".

"Мы достигли согласия по этому формату с руководством КХЛ, и они тоже выразили свою поддержку. Мы надеемся, что "Ак Барс" закончит регулярный сезон великолепной игрой в нашем историческом Дворце спорта", - приводит слова Леонова ТАСС.

Дворец спорта являлся домашней ареной "Ак Барса" до 2005 года.