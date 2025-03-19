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56-летний казанский таксист-отравитель отправится в ИК на 17 лет

После совершения преступлений Зубрилин скрывалс...

СК

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Верховный суд Татарстана вынес приговор 56-летнему таксисту Игорю Зубрилину, обвинённому в серии преступлений, включая разбои, убийство и подделку паспорта. Суд оправдал его по статье о покушении на убийство, не найдя в действиях состава преступления.

Следствие установило, что водитель подмешивал в воду пассажиров препарат для лечения шизофрении, после чего похищал их вещи. Одна из жертв, 25-летний Юрий Ефремов, возвращавшийся домой после встречи с друзьями, не пережил воздействие вещества и скончался.

После совершения преступлений Зубрилин скрывался в Марий Эл, используя найденный чужой паспорт, но был задержан при проверке документов.

Прокуратура требовала для него 22 года колонии особого режима и 2,5 года ограничения свободы, но суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы, пишет KazanFirst .

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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