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54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

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Айсылу Чижевская приняла решение спасти брак и помочь своему мужу-сыну, обратившись за помощью в республиканскую психиатрическую больницу имени Бехтерева в городе Казани. Женщина объяснила, что у ее супруга, который также является приемным сыном, имеются опасные привычки и серьезная зависимость, а также что пара стремится к появлению ребенка.

Айсылу Чижевская готовится к процедуре ЭКО, но перед этим необходимо пройти полное обследование здоровья, чтобы избежать возможных проблем как у ребенка, так и у матери. 54-летняя Айсылу Чижевская решает бороться за свое счастье, вместо того чтобы идти на развод, учитывая ее карьеру в Москве. Супруги даже планируют приобрести элитное жилье в районе, где цены на недвижимость достигают десятков миллионов рублей.

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