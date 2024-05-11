54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Айсылу Чижевская приняла решение спасти брак и помочь своему мужу-сыну, обратившись за помощью в республиканскую психиатрическую больницу имени Бехтерева в городе Казани. Женщина объяснила, что у ее супруга, который также является приемным сыном, имеются опасные привычки и серьезная зависимость, а также что пара стремится к появлению ребенка.

Айсылу Чижевская готовится к процедуре ЭКО, но перед этим необходимо пройти полное обследование здоровья, чтобы избежать возможных проблем как у ребенка, так и у матери. 54-летняя Айсылу Чижевская решает бороться за свое счастье, вместо того чтобы идти на развод, учитывая ее карьеру в Москве. Супруги даже планируют приобрести элитное жилье в районе, где цены на недвижимость достигают десятков миллионов рублей.