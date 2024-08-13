22-летняя велоледи попала в больницу после столкновения с «ГАЗелью» в Казани

22-летняя девушка на велосипеде пострадала в аварии на ул. Бондаренко, когда влетела в «ГАЗель».

Все случилось около одной АЗС, когда велоледи не успела остановиться и столкнулась с авто. Водитель «ГАЗели» сообщил, что машина сильно не пострадала.

Потерпевшую отвезли в медицинское учреждение. После дорожного происшествия она жаловалась на то, что ей стало плохо, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка. Помимо этого, на местных рынках следует внимательно выбирать и консервированные грибы.