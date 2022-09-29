Владимир Кличко заставил свою бывшую невесту-наркоманку отказаться от опеки над дочкой

46-летний боксер и мэр Киева Владимир Кличко расстался со своей невестой-американкой в 2018 году. Невеста страдала от психических проблем и наркозависимости, она временно доверила воспитание их совместной дочки Кличко. Но потом мать решила, что ребенку сейчас в Киеве точно делать нечего.

Однако Владимир нашел способ забрать ребенка против воли бывшей возлюбленной.

Женщина признавалась, что с 15 лет употребляла наркотики и не знала меры в употреблении алкоголя. Она уверяет, что полностью освободилась от зависимостей ради себя и наследницы.

Кличко в ее исцеление не верит. А потому заставил ее отказаться от опеки.

"Я собиралась работать над собой и надеялась, что, когда мне станет лучше, все изменится и она сможет приехать ко мне, я буду проводить с ней время, но этого не случилось", — сетует актриса в программе Red Table Talk.