«Новая жизнь»: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака с 28 сентября начало нового этапа

Павел Глоба сообщил о трех звездных представителях зодиакального круга, которые с 28 сентября начнут новый этап в жизни - он будет более счастливым. Об этом сообщает Советский и российский астрологсообщил о трех звездных представителях зодиакального круга, которые с 28 сентября начнут новый этап в жизни - он будет более счастливым. Об этом сообщает news.myseldon.com

Телец

В помощь Тельцам придут невероятное терпение и такое же фантастическое упорство. Руководители обратят внимание на результаты деятельности Тельца и дадут им шансы на повышение, реализацию новых проектов. Жизнь Тельца будет меняться тем быстрее, чем больше креативности и нестандартности они продемонстрируют в решении задач.

Перед Тельцами в конце сентября замаячат привлекательные финансовые горизонты - скоро ваши материальные проблемы решатся.

Козерог

С 28 сентября Козероги вдруг ощутят, что тучи над головой начали рассеиваться, и за ними уже видны новые горизонты. События, считает Глоба, начнут происходить действительно потрясающие. Козерогов ждут новые знакомства, в том числе и довольно полезные для развития. Кто-то из новых знакомых окажет помощь и содействие, на которые вы даже не рассчитывали. Что касается финансов, то обильный их поток хлынет в жизнь Козерога уже в начале октября.

Водолей

С 28 сентября любое начинание Водолея вне его усилий будет словно само находить возможности и пути для осуществления. Глоба отмечает, что это зависит не только от качеств самого Водолея, но и от высших сил, которые будут в буквальном смысле за руку вести Водолеев, направляя их на верный путь и обходя неприятности. Даже если представители знака ощутят, что они в тупике, ситуация безвыходная, Вселенная сразу пошлет подсказку, как выйти и стать счастливым. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и следите за знаками.