Одна ошибка Павла Прилучного может привести к его разводу с Зепюр Брутян

Прилучный может развестись с Брутян, такая участь нередко настигает пары, которые играли свадьбы по сценарию свадебного агентства. Поклонники "Мажора" обратили внимание на новую порцию фотографий со свадьбы, которыми поделился в социальных сетях Прилучный.

Выяснилось, что свадьбу обустроила Анна Городжая, владелица элитного свадебного агентства. Однако, как пишет "7Дней", многие пары, которые играли свадьбу по ее сценарию, развелись. Поклонники считают выбор агентства ошибкой Павла и переживают, что эта красивая пара станет следующий в череде бракоразводных процессов.

"Над Аней как будто проклятие — все пары в итоге разводятся... Дакота с Соколовским, Бородина с Курбаном, Ида Галич с Аланчиком — всем им организовывало церемонии одно и то же агентство",- пишет источник.

Между тем, Павлу уже намекали на развод психологи. Например, Вероника Степанова утверждает, что пара не сойдется и расстанется со скандалами и обвинениями. Степанова считает Прилучного "абьюзером".