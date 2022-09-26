55-летнего мужчину три раза ошибочно вызывали в военкомат с вещами: семья в ступоре

"Мой отец старший лейтенант запаса 55-летний гражданин, он попадает под третий разряд. Первый раз его пытались призвать в четверг 22 сентября. Сказали явиться в пятницу в 7:00, хотя под первую волну он попадать не должен был. Он явился в пятницу и после четырех часов нахождения в здании военкомата его отправили домой, сказав, что нужно ждать звонка до 25 числа.
В субботу 24 сентября утром мои родители планировали съездить по своим делам на несколько часов, и прямо перед выходом к ним явились сотрудники военкомата с полицией и сказали явиться по мобилизации 25 сентября 7:00. Моя мама получила серьёзный нервный срыв второй раз за два дня. Они снова собрали все вещи и были готовы к мобилизации. Вечером этого же дня снова позвонил сотрудник военкомата, извинился и сказал, что мой отец не призывного возраста и он может оставаться дома до особых распоряжений.
Но сегодня снова позвонили из военкомата! Третий раз сотрудник призвал моего отца и сказал явиться уже 26 числа!", - рассказал сын "призывника".