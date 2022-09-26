«Не стали терпеть»: жители Дагестана перекрыли федеральную трассу из-за ошибочной мобилизации

Жители дагестанского села Эндирей в Хасавьюртовском районе республики вышли и перекрыли федеральную трассу, протестуя против ошибочной мобилизации, пишет Baza.

Полиция пыталась разогнать собравшихся, стреляя в воздух.

По словам местных жителей, причиной стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, совсем недавно вернувшимся из армии. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет. Комментарии властей региона также не приводятся.

Ранее в Минобороны устроили "разнос" военкоматам за грубые нарушения при проведении частичной мобилизации.