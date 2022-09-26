В Казани агрессивный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

В Казани мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Светлая. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает Tatarstan 24.

Мужчина стрелял по двору. Одна из местных жительниц рассказала, что мужчина находится в квартире не один - рядом с них находится еще один человек, который направляет руку стрелка. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Стрелок задержан.

Как пишет Mash Iptash, мужчина и ранее вел сел неадекватно - бросался кирпичами и мешал жить соседям.

Казанца зовут Роман, ему 42 года. Сейчас он общается с полицейскими, его увезли в отдел.