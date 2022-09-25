К мечте семимильными шагами: Глоба раскрыл путь к богатству для одного знака зодиака в ближайшие дни

Российский астролог и публицист Павел Глоба поделился гороскопом, в котором предрек богатство одному знаку зодиака. Об этом сообщается на сайте adi19.

Овен

Овны могут встретить на своем пути сложности, однако большинство из них легко решаемы. В ближайшие дни настанет очень хорошее время для того, чтобы начать движение к мечте, причем не семенящими шагами, а километровыми прыжками.

Представителям знака следует перестать лениться, если хочется любви, денег и признания. Если мечты и желания уже долгое время не исполняются, Овнам стоит задуматься над тем, как это исправить.

Что касается приоритетов, то астрологи рекомендуют Овнам не ставить на первое место любовь. Дела по дому и работе сейчас на порядок важнее.