Машина наехала на поребрик и перевернулась: В Казани произошло страшное ДТП с тремя авто

В Казани накануне произошла авария с участием трех автомобилей. В результате, на участке на проспекте Ибрагимова одна из машин перевернулась, передает "Татарстан-24".

20-летний водитель Hyundai Solaris утверждает, что он разворачивался и должен был всех пропустить. Однако он не заметил встречную Skoda. Та курсировала на полной скорости и протаранила Hyundai, которого откинуло на «Ладу Веста».

Skoda врезалась в поребрик и перевернулась на крышу. Благо, в ДТП нет пострадавших. При этом водитель автомобиля Skoda отрицает, что ехал на большой скорости.