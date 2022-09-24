В Татарстане повестку на фронт прислали главврачу скорой помощи, врачу-педиатру

В Татарстане врач получил повестку в рамках частичной мобилизации. Николай Зотов является известный в Набережных Челнах педиатром, главврачом частной скорой помощи. Сегодня, 24 сентября, он вместе с остальными призывниками первого эшелона отправился в Казань.

По данным издания KazanFirst, доктор не стал уклоняться от призыва и даже с энтузиазмом воспринял изменения в своей жизни.

"Мы всю жизнь посвятили этому. Мои навыки сейчас там очень нужны, поэтому еду в первых рядах. На следующей неделе несколько других моих коллег тоже отправятся в Казань, - рассказал Зотов. - Родственники отнеслись с пониманием, родители - с большим уважением, считая, что я сделал правильный выбор".