«МК»: Путин переходит последний Рубикон, Россия на пороге чего-то ранее невиданного

Гай Юлий Цезарь перешел Рубикон один раз. Оттуда и пошло это крылатое выражение. Путин смог сделать это уже неоднократно, считают обозреватели "МК". Он перешел Рубикон в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ и начали боевые действия в Донбассе. Вторым Рубиконом стал февраль 2022 года, когда объявили о СВО. Третий Рубикон, считает обозреватель Михаил Ростовский, Путин переходит в последние дни сентября. И процесс растянется до первой декады октября.

Заявление о частичной мобилизации – лишь часть важнейших решений.

Путин во всеуслышание объявил, что Россия имеет разные средства поражения, а по отдельным компонентам и более современные, чем есть у членов НАТО. При опасности для территориальной целостности России будут использоваться все имеющиеся средства.

"Это не блеф", – подытожил Путин. И его тут же начали цитировать ведущие СМИ всего мира.

Подведут итоги референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, и эти регионы станут частью России.

С того момента Кремль будет трактовать попытки Киева "вернуть территории" как покушение на территориальную целостность нашей страны. А что из этого следует, понятно всем. Россия при атаке на свои уже территории может ответить как угодно, тем более не раз уже предупреждала.

Россия, конечно, хочет завершить начатое на Украине как можно скорее. Но – завершить на своих условиях.

Не исключено поэтому, что мы быстро идем к чему-то очень судьбоносному в масштабах не только России, но и мира, считает обозреватель.