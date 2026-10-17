2 этапа обрезки малины, чтобы кусты не загущались и ягоды были крупнее

С малиной часто одна и та же история: куст выглядит бодро, зелени много, а ягоды почему-то мелкие и собирать их неудобно. Это не строгая наука, но многие дачники замечают простую вещь: чем аккуратнее сформирован куст, тем спокойнее он плодоносит. Я тоже долго жалел лишние побеги, а потом понял, что малина от жалости только наглеет и расползается по участку.

Я посмотрел, что советуют на российских сайтах о саде и даче, и во многом рекомендации сходятся: малине нужна не сложная магия, а понятная обрезка в несколько этапов. Без обещаний ягод «с кулак», но с вполне реальным результатом — кусты становятся светлее, проветриваются лучше, а урожай собирать проще.

Почему малина мельчает и превращается в заросли

Главная проблема обычно не в «плохом сорте», а в загущении. Малина быстро даёт поросль и без контроля начинает тратить силы не на урожай, а на лишние стебли и листья.



Слишком много побегов в одном месте мешают друг другу получать свет;



внутри куста хуже проходит воздух, поэтому уход становится сложнее;



часть питания уходит на слабую поросль, которая всё равно не даст толку;



старые отплодоносившие стебли занимают место и только мешают новым.



У меня это стало заметно на второй год, когда я решил не трогать малинник «пусть растёт сам». Со стороны всё выглядело даже красиво, но собирать ягоды было неудобно: половина пряталась внутри колючей стены, а часть побегов ложилась на соседние грядки.

Лайфхак: если не понимаете, насколько загущён куст, просто посмотрите сквозь него днём. Когда света внутри почти нет, это уже явный сигнал, что пора браться за секатор.

Как работает двойная обрезка

Один из самых обсуждаемых приёмов — двойная обрезка. На российских дачных сайтах её описывают как способ стимулировать ветвление побегов. Смысл не в том, чтобы срезать побольше, а в том, чтобы вовремя остановить рост верхушки и потом укоротить боковые веточки.



Первый этап обычно проводят в начале лета, когда молодые побеги текущего года доросли примерно до 80–100 сантиметров;



верхушку укорачивают примерно на 10–15 сантиметров;



после этого побег начинает ветвиться, и к осени на нём отрастают боковые ответвления;



следующей весной эти боковые веточки тоже слегка укорачивают, примерно на 10–15 сантиметров.



За счёт этого куст формируется не длинной хлыстоватой палкой, а более разветвлённым и удобным. Я сначала сомневался, потому что жалко резать крепкий молодой побег, который и так хорошо растёт. Но именно после умеренного укорачивания куст выглядел собраннее, а не растрёпаннее.

Здесь важно не увлекаться. Если резать наугад и слишком сильно, можно получить не аккуратную форму, а лишний стресс для растения. Поэтому мне ближе спокойный подход: лучше чуть меньше, чем с размахом и потом гадать, почему результат странный.

Лайфхак: перед обрезкой разложите рядом с кустом срезанные ветки по группам — старые, слабые и молодые сильные. Когда всё видно на земле, гораздо проще не перепутать, что оставлять, а что убирать.

Что обязательно вырезать осенью

Осенняя обрезка — тот случай, когда откладывать не стоит. После сезона на кустах остаётся много того, что уже не работает на урожай. Если это всё оставить, весной малинник встречает новый сезон в беспорядке.



Полностью убирают отплодоносившие двухлетние стебли;



срез делают у самой земли, не оставляя заметных пеньков;



удаляют слабую, тонкую и позднюю поросль, которая всё равно не успеет окрепнуть;



на кусте оставляют только несколько самых сильных побегов замещения;



между оставшимися стеблями нужен небольшой свободный промежуток, чтобы куст не стоял стеной.



По опыту скажу честно: сложнее всего именно вырезать «вроде бы нормальные» побеги. Кажется, что чем их больше, тем лучше. Но на деле кусту часто полезнее умеренность. Когда я оставил только сильные стебли, малинник стал выглядеть почти слишком пустым, зато летом это решение уже не казалось жестоким.

После обрезки полезно убрать сухую листву и растительный мусор вокруг. Это просто делает посадки аккуратнее и облегчает дальнейший уход. Если есть перепревший компост или листовой перегной, их можно использовать как обычную сезонную подсыпку под кусты.

Как не испортить результат после обрезки

Даже хорошая обрезка не поможет, если потом снова пустить малину в свободное плавание. Несколько простых привычек делают уход спокойнее и понятнее.



Проверяйте посадки регулярно, а не раз за сезон;



слабую поросль удобнее убирать сразу, пока её немного;



не стоит превращать ряд в сплошную зелёную полосу без просветов;



инструмент лучше держать острым — с ним срез получается аккуратнее;



обрезанные остатки лучше не бросать тут же под кустами.



Лайфхак: если постоянно забываете, какие стебли плодоносили в этом году, помечайте их мягкой лентой ещё летом. Осенью это экономит время: сразу видно, что можно убрать без долгих раздумий.

Елена Сергеева, дачница из Казани: «Раньше я жалела вырезать половину малинника, и в итоге получала колючие заросли. В прошлом сезоне оставила только сильные побеги, и собирать ягоды стало заметно легче — кусты хотя бы начали дышать».

С обрезкой малины всё довольно приземлённо: чем меньше хаоса, тем проще кусту нормально расти и плодоносить. Двойной приём с укорачиванием побегов многим помогает сделать куст более удобным и разветвлённым. Осенью важно не жалеть старые и слабые стебли. А главный результат, который я бы назвал самым полезным, — малинник перестаёт быть дикими зарослями и снова становится управляемым.