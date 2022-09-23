Врачи в Татарстане пришили подростку руку, отрубленную топором

В Татарстане подросток колол дрова и полностью лишился кисти руки. Над спасением конечности пришлось изрядно потрудиться медикам РКБ и ДРКБ. Были проведены три сложнейших операции, но задумка удалась - руку пришили.

"Проведены хирургические операции: реплантация кисти, ревизия лучевой артерии, тромблэктомия, некроэктомия ткани", – перечислили в ДРКБ.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана добавили, что к ребенку уже вернулась возможность слегка сжимать пальцы руки. Далее он сможет тренироваться и развить руку полностью.