В Татарстане начала работать «горячая линия» по частичной мобилизации

В Татарстане, как и в остальных российских регионах, начала работать горячая линия "122" для ответов на все вопросы о частичной мобилизации в РФ. Об этом накануне заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Получить правдивую и достоверную информацию можно не только по телефону горячей линии, но и через официальный ресурс правительства "Объясняем. рф". Чернышенко заверил, что власти будут собирать самые частые вопросы и отвечать на них вместе с представителями Министерства обороны.