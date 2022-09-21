«Надо было объявить пораньше»: депутат Госсовета Татарстана заявил, что готов мобилизоваться на СВО

Депутат Госсовета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев, комментируя введение Путиным частичной мобилизации в России с 21 сентября, заявил, что ее (мобилизацию) следовало бы объявить значительно раньше, его цитирует 116.RU.

"России необходимо мобилизовать большие ресурсы для борьбы. Так что частичная мобилизация просто необходима. Может быть, ее надо было объявить и пораньше, как советовали многие деятели", — сказал депутат.

Татарстан, по мнению Шарафиева, будет играть важную роль в реализации поставленных Путиным задач. Так, многие крупные предприятия могут быть переведены "на военные рельсы".

Ответил депутат и на вопрос, годен ли он к частичной мобилизации. Шарафиев сказал, что готов служить Родине, если его призовут.