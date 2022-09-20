Мать парня, который пытался в Казани изнасиловать 10-летнюю, заявила, что сын всегда был спокойным

Мать парня, который попытался в Казани на улице Хибинской изнасиловать 10-летнюю школьницу, заявила, что он всегда был спокойным и совершенно неконфликтным, пишет канал Mash Iptash.

Установлено, что Константину Симонову 19 лет. Он окончил девять классов в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении для мальчиков. Он был на хорошем счету, не имел нареканий со стороны учителей, был доброжелательным с друзьями. После 9 класса пошел в вечернюю школу, но учиться бросил.

Мама парня рассказала, что в последнее время он сидел дома, иногда ходил на подработки. Почти не пил, на учёте у психолога или нарколога не состоял. 17 сентября вечером резко подорвался из дома — позвонил друг. О том, что напал на девочку, никому не сказал. И уже из Следкома позвонил маме и сообщил, что его задержали.

Напомним, что он пытался затащить ребенка в кусты, но находчивая девочка пообещала вынести ему 10 тысяч рублей, если он ее отпустит. Парень поверил. Девочка же поднялась домой, ее родные вызвали полицию.