Ответственность нести не хотят: ВСУ не оправдали ожиданий США и ЕС при контрнаступлении

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС наконец поняли, что никакой победы с Зеленским не будет, а за поражение "нести ответственность они не хотят".

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли , что конфликт должен быть решён исключительно на поле боя. <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", — написал политик в своем Tеlegram-канале.

По мнению Володина, ВСУ не оправдали ни ожиданий западных спонсоров, ни тех затрат, которые США и ЕС понесли, вооружая Зеленского. Последний наобещал побед, но на деле все оборачивается иначе.

"Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов", — добавил Володин.