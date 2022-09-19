Актриса Ольга Беляева, снявшаяся в картине «Все будет хорошо», погибла в 36 лет на пожаре

Актриса Ольга Беляева, известная россиянам по фильмам "Все будет хорошо" и "Четвертая планета", погибла в 36 лет на пожаре.

Актрисе прочили большое будущее, но в нулевых она внезапно пропала с экранов. Позднее стало известно, что она встретила режиссера Дмитрия Астрахана, вышла за него замуж и переехала в Петербург. Она родила ему сына Павла.

Счастье было недолгим: Астрахан заявил, что уходит от Ольги к танцовщице Елене Громовой. Актриса осталась с маленьким ребенком на руках совсем одна.

А как-то ночью злоумышленники подожгли ее дом.

Когда Беляева поняла, что дом горит, она схватила сына и побежала к выходу. При этом она получила тяжелые ожоги, от которых скончалась в больнице.