В Татарстане после заморозков прогнозируется до 18 градусов тепла

Сегодня, 19 мая, в республике Татарстан благодаря воздействию центральной части антициклона ожидается сухая и прохладная погода, по информации от Гидрометцентра РТ.



Небо над территорией республики будет покрыто переменной облачностью, причем значительные осадки маловероятны.



Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с, иногда усиливаясь порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).



После ночных заморозков дневная температура воздуха в регионе будет колебаться от 13 до 18 градусов выше нуля (в столице республики — от +16 до +18 градусов).

Ранее стало известно, что в Казани на проведение Сабантуя потратят почти 30 миллионов.