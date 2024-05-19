В Татарстане после заморозков прогнозируется до 18 градусов тепла
Сегодня, 19 мая, в республике Татарстан благодаря воздействию центральной части антициклона ожидается сухая и прохладная погода, по информации от Гидрометцентра РТ.
Небо над территорией республики будет покрыто переменной облачностью, причем значительные осадки маловероятны.
Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с, иногда усиливаясь порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).
После ночных заморозков дневная температура воздуха в регионе будет колебаться от 13 до 18 градусов выше нуля (в столице республики — от +16 до +18 градусов).
Ранее стало известно, что в Казани на проведение Сабантуя потратят почти 30 миллионов.
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