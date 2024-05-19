Правительство РФ скорректировало сроки поставок казанских Ту-214

Согласно утвержденным изменениям в Комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года, сроки поставок пассажирских самолетов Ту-214 от Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, филиала ПАО «Туполев», были скорректированы по распоряжению Правительства РФ.

В текущем 2024 году запланировано произвести один самолет Ту-214 вместо предыдущих семи, а в 2025 году — четыре вместо десяти. В целом число планируемых к поставке до 2030 года самолетов Ту-214 остается неизменным и составляет 115 (или 113, если учитывать текущий год).

Напомним, ранее «Аэрофлот» заказал 11 казанских самолетов ТУ-214. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.