В Казани появится новый клинический диспансер

В Казани будет построен новый клинический кожно-венерологический диспансер на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская. Эту информацию подтвердила главный архитектор компании «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева в своем Telegram-канале.

Планируется, что строительство здания будет включать два отделения с полноценными стационарами для взрослых и детей. Фасады здания будут оформлены с использованием инновационных материалов, таких как фибробетон, анодированные металлические ламели и элементы, имитирующие кожу.

Кроме того, планируется создание сквера на территории клиники для улучшения общего облика окружающей застройки. Эти шаги направлены на создание современного и комфортного медицинского учреждения, которое будет соответствовать самым высоким стандартам качества и дизайна.