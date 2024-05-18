Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани появится новый клинический диспансер

В Казани будет построен новый клинический кожно-венерологический диспансер на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская.

Подписаться в Telegram

В Казани будет построен новый клинический кожно-венерологический диспансер на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская. Эту информацию подтвердила главный архитектор компании «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева в своем Telegram-канале.

Планируется, что строительство здания будет включать два отделения с полноценными стационарами для взрослых и детей. Фасады здания будут оформлены с использованием инновационных материалов, таких как фибробетон, анодированные металлические ламели и элементы, имитирующие кожу.

Кроме того, планируется создание сквера на территории клиники для улучшения общего облика окружающей застройки. Эти шаги направлены на создание современного и комфортного медицинского учреждения, которое будет соответствовать самым высоким стандартам качества и дизайна.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

10 часов назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

каким средством промыть после обработки муравьев

Новости Татарстана

23 часа назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Интересное в Казани

2 дня назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

репетитор начальные классы в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Новости Казани

день назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Казани

7 часов назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки

Новости Казани

день назад

В Казани водитель получил булыжником по автомобилю
Лонгриды
2 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

24 минуты назад

«Нижнекамскнефтехим» увеличил чистую прибыль

Новости Казани

29 минут назад

В Казани прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане готовятся к лету

Новости Казани

час назад

В Казани появится новый клинический диспансер
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
3 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

час назад

В Казани прошел финал волейбольной лиги РТ среди школьников

Новости Казани

час назад

Ирина Королёва вернулась в «Динамо-Ак Барс» после сезона в «Ленинградке»

Новости Казани

2 часа назад

В расписание движения поезда Казань - Ульяновск внесли изменения
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной