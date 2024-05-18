В Казани появится новый клинический диспансер
В Казани будет построен новый клинический кожно-венерологический диспансер на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская. Эту информацию подтвердила главный архитектор компании «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева в своем Telegram-канале.
Планируется, что строительство здания будет включать два отделения с полноценными стационарами для взрослых и детей. Фасады здания будут оформлены с использованием инновационных материалов, таких как фибробетон, анодированные металлические ламели и элементы, имитирующие кожу.
Кроме того, планируется создание сквера на территории клиники для улучшения общего облика окружающей застройки. Эти шаги направлены на создание современного и комфортного медицинского учреждения, которое будет соответствовать самым высоким стандартам качества и дизайна.
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