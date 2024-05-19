В Татарстане уже наполовину выполнили годовой план по посеву семян в питомниках

В лесных питомниках Татарстана планируется провести посадку семян на площади 21 гектар к 2024 году. По информации пресс-службы министерства лесного хозяйства республики, на 17 мая выполнено около половины запланированных работ.



Эксперты утверждают, что процесс выращивания сеянцев начинается с ручного сбора шишек, которые затем сушатся, а затем извлекаются семена.



Кроме того, отмечается, что производство посадочного материала является важным элементом национального проекта "Экология".