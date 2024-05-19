В Казани на проведение Сабантуя потратят почти 30 миллионов

Казань в 2024 году на празднование Сабантуя в этом году потратит почти 30 млн рублей. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.



Гуляния пройдут в Дербышках и на Лебяжьем озере 23 июня. Выделят на организацию 29,8 млн рублей.



Основным местом проведения праздника в Кировском и Московском районах станет территория озера Лебяжье. На организацию мероприятий здесь будет выделено 15,3 млн рублей. В Советском районе Сабантуй пройдет в Березовой роще жилого массива Дербышки, как это было традиционно.



В 2023 году на проведение праздники в трех районах города столицы РТ было выделили около 68 млн рублей. Праздник состоялся 24 июня и привлек более 170 тысяч граждан.