Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Полузащитник казанского "Зенита" Андрей Мостовой высказал свое мнение о поведении игрока "Рубина" Руслана Безрукова после матча между командами. Не вдаваясь в шутку о премиальных от "Зенита" в золотой гонке "Краснодара", Мостовой обратил внимание на поведение Безрукова на поле.



По словам Мостового, во время матча игрок из Казани несколько раз упал, после чего на поле выезжала машина, а сам игрок еще и похлопал болельщиков соперника. Этот эпизод вызвал негативные эмоции у Мостового, который считает, что такое поведение не соответствует уровню Премьер-лиги.