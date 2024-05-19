Салимгараев: Журналисты обеспечивают диалог между обществом и властью

Директор Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций "Татмедиа" Айдар Салимгараев выразил свою похвалу журналистам региона по случаю профессионального праздника - Дня печати Республики Татарстан. Он отметил, что сегодня журналистский корпус республики состоит из специалистов различных профессий, и они делают огромную работу, обеспечивая жителей Татарстана актуальной, качественной и достоверной информацией.



Медиаменеджер подчеркнул, что сотрудники СМИ активно развивают цифровые форматы и осваивают новые технологии взаимодействия с аудиторией. Своими проектами и материалами они помогают формировать нравственные ориентиры, сообщают важную информацию и поддерживают диалог между обществом и властью.



Освещение хода проведения специальной военной операции, в которой наши коллеги находятся на передовой фронта вместе с нашими солдатами, является важным направлением. Они рискуют их жизнью, чтобы освещать боевое дежурство наших защитников. Айдар Салимгараев благодарит их за верность профессии и мужество.

Напомним, ранее председатель Российско-таджикского делового совета Ислам Назаралиев предложил компаниям из России готовить рабочие кадры в Таджикистане.