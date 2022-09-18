Сейчас или никогда: Какие товары полностью исчезнут с полок магазинов с 20 сентября

Известен перечень товаров, которые совсем скоро пропадут из продажи во многих магазинах. Официальные производители такой продукции прекратили свои поставки в нашу страну. А параллельный импорт в отношении данных товаров власти пока применять не хотят, сообщает PRIMPRESS.

Речь про импортный алкоголь. Многие производители популярных алкогольных марок, которые россияне часто покупают в супермаркетах, заявили о своем уходе из России. Поставок больше не будет. При этом на складах пока еще остается запас алкоголя, привезенного из других стран, но и он скоро закончится. А в небольших магазинах многие из известных марок пропадут с полок уже с 20 сентября.

Так, официально прекратился ввоз в страну алкоголя марок Jack Daniel`s, Hennessy, Moet, Finlandia и Veuve Clicqout. При этом представители ассоциации торговых сетей попросили правительство включить алкоголь в список товаров, которые можно завозить в Россию через процедуру параллельного импорта. Но министерство финансов отказалось это делать, аргументируя, что в таком случае на рынке появится слишком много подделок. А контрафактный алкоголь несет прямую угрозу жизни россиянам.

Самые крупные сети супермаркетов все же будут добиваться такой процедуры. Ведь, по их мнению, заменить алкоголь иностранного производства сейчас просто нечем.