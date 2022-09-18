Пора удачных покупок: Глоба предрек успехи в финансах трем знакам зодиака

Российский астролог Павел Глоба вновь составил астрологический прогноз. По его словам, с 15 сентября представителей трех знаков зодиака ждет финансовый успех. Они смогут заработать деньги или потратить их с пользой.

Овен

Для родившихся под этим знаком любая покупка будет удачной. Также они решат свои проблемы, связанные с ремонтом или благоустройством жилья.

Рак

Им стоит ждать финансовой поддержки от близких людей – например, друзей или родственников. С 15 сентября Раки смогут с невероятной легкостью добиться того, что ранее выглядело недоступным.

Дева

Девы достигнут тех результатов, к которым всегда стремились. Если они проявят целеустремленность, будет получаться все - покупки, торговые сделки, коммерческие операции.