Программист зарубил экс-жену топором на глазах у тещи и дочки-подростка

В Свердловской области программист зарубил топором бывшую супругу во дворе дома, все это видели ее мать и 16-летняя дочь. После расправы мужчина покончил с собой. Об этом сообщает E1.ru.

Бывший муж напал на жену-учительницу, когда та утром вышла из дома. Из окна это увидела бывшая теща агрессора и вышла на помощь вместе с внучкой. Программист прицелился и швырнул топор в тещу, но промахнулся, и крики женщины услышали соседи. Они бросились ловить убийцу, но тот убежал.

Позднее мужчина совершил суицид, тело его нашли через двое суток.

Известно, что супруги жили вместе 7 лет, развелись в начале этого года, но мужчина был против развода.

"На этой почве у него появились суицидальные мысли, о чем он говорил родителям, с которыми жил. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом на местном предприятии. В последнее время из-за развода он был вынужден посетить психиатра", — пояснил изданию глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, нападавшему были назначены препараты, которые нельзя было совмещать с алкоголем. Накануне кровавой расправы он отмечал день рождения и принял спиртное.