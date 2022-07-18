Бежала со всех ног: Мужчина угрожал девочке ножом, связал ей руки, похитил и удерживал в лесу

В Пермском крае несовершеннолетний ребенок смог выбраться из рук похитителя. Девочка была украдена в лесном массиве, когда выгуливала собаку, передает РЕН ТВ.

Мужчина подошел к ней, пригрозил ножом, связал руки и удерживал до вечера. В какой-то момент злоумышленник потерял бдительность - он уснул. Девочка смогла быстро выбраться и сбежать.

Потерпевшая сама добралась домой и рассказала о случившемся родителям. Те тут же заявили в полицию.

42-летнего подозреваемого задержали, он был неоднократно судим и ранее. Против него возбудили уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего.