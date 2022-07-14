Деловой человек: мужчина в лесу застрелил бизнес-партнеров и сжег их тела

На Алтае 41-летний местный житель решил по-своему решить проблемы с деловыми партнерами. Двух своих партнеров по бизнесу он вывез в лес, застрелил и сжег тела.

В Следкоме по региону заявили, что между партнерами были деловые разногласия из-за продажи скота. Партнеры предъявили мужчине, что они оплатили товар, но так и не получили его.

После лесной расправы обвиняемый сознался во всем и сам явился в полицию.

После признания мужчину задержали. Прокурор утвердил обвинительное заключение. В скором времени дело направят в Верховный суд Республики Алтай.