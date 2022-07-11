Зарубили случайно: атаман казачьих войск погиб в шуточном бою на саблях

В Московской области, в Истре, погиб атаман "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" Сергей Капитонов.

Он вместе с начальником отдела охраны труда Алексеем Петуховым отрабатывали приемы боя на саблях недалеко от спортплощадки. В какой-то момент Петухов замахнулся саблей и не заметил Капитонова, зашедшего к нему со спины. Атаман умер на месте из-за проникающего ранения в грудь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство по неосторожности", Петухову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.