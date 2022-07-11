Кинолог из Татарстана Ленар Гараев погиб в ходе СВО на Украине

На Украине в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса погиб 32-летний сержант кинологической службы из Татарстана Ленар Гараев.

Сообщается, что контрактник-военнослужащий погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории ЛНР и ДНР. Обстоятельства его гибели не озвучены, но известно, что Гараев посмертно представлен к Ордену Мужества.

Родился Ленар в 1989 году в Агрызском районе Татарстана. На срочную службу в ВС РФ ушел в 2007 года. В 2009 году решил заключить первый контракт с Минобороны.

Служил инструктором-методистом кинологической службы.