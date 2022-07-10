Наглость зашкаливает: житель Казани решил покурить прямо в автобусе через окно

В Казани в городском автобусе маршрута № 47 был замечен пассажир с явно зашкаливающим уровнем наглости: парень начал курить прямо в салоне общественного транспорта через открытое окно. Кадры попали в социальные сети.

Замечания пассажиров и кондуктора его не остановили, и только настойчивый общественный прессинг заставил курильщика выбросить сигарету на улицу.

"Все, я все выкинул", — сказал пассажир после долгих уговоров.