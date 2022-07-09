Курбан Бердыев вспомнил, как Путин позвонил в раздевалку «Рубина» во время матча с «Барселоной»

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал удивительную историю, которую он запомнит на всю жизнь. После счета 0:0 в матче с "Барселоной" в раздевалку казанцев позвонил сам Владимир Путин, который тогда был премьер-министром России.

"В дополнительное время матча с „Барселоной“ я просто стоял и молился, ничего не видел. Молился, молился, а когда финальный свисток прозвучал — упал. Я в раздевалку зашел, а ребята просто сидят. Только через пять минут до них дошло, что они сделали. Только потом радость началась", — сказал Бердыев в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

Однако наибольшей победой бывший тренер считает счет 0:0 в ответной игре.

"Больше всего это порадовало — ребята подтвердили, что та победа была неслучайной. Кстати, после той игры нам Путин позвонил в раздевалку, всю команду поздравил. Минтимер Шаймиев никогда не заходил к нам в раздевалку, а тут зашел и говорит, что Владимир Владимирович на проводе. Поздравил всю команду. И для меня, и для ребят был шок, что глава страны уделил нам внимание. Тем более после 0:0. Для меня это был праздник", — отметил Бердыев.

Напомним, легендарный матч состоялся в 2009 году.