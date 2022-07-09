Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и назвал большой плюс последователей ислама

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства во время праздничной проповеди в Московской соборной мечети зачитал глава Духовного управления мусульман, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", – говорится в поздравлении.

Мусульмане России - активные участники жизни страны, они уделяют большое внимание образовательным и благотворительным проектам. Также Путин в поздравлении отметил, что последователи ислама уделяют большое внимание воспитанию детей в уважении к традициям и обычаям предков. И это - большой плюс.