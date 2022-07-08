Казань ожидает массовое перекрытие дорог из-за «Ночного велофеста»

Казань ожидает массовое перекрытие дорог из-за проведения "Ночного велофеста", который пройдет в ночь с 13 на 14 августа. В МВД по Казани готовятся обеспечить охрану порядка на массовом мероприятии, в сотрудники ГИБДД будут контролировать безопасность дорожной ситуации.

Так, с 20:00 13 августа до 00:30 14 августа поэтапно перекроют площадь 1 Мая, Ивановский спуск в направлении площади 1 Мая, улицу Кремлевская, улицу Чернышевского, улицу Дзержинского, улицу Батурина, улицу Большая Красная, площадь Тысячелетия.

Частично перекроют улицы Декабристов, Хакима, Чистопольскую, съезд на Амирхана, съезд кругового движения по улице Чистопольская. Помимо этого, будет закрыта внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена», улица Фатыха Амирхана, мост "Миллениум", улицу Вишневского, улицу Подлужная.