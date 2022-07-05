В Казани состоится этап чемпионата RDS EUROPE

В ближайшие выходные, 9-10 июля, на KazanRing Canyon, состоится 3-й этап чемпионата RDS EUROPE. На старт соревнований в столице Татарстана выйдут 47 пилотов из 24 городов России и Казахстана.

Гонка в Казани — это экватор чемпионата и один из самых ожидаемых этапов среди спортсменов и болельщиков. KazanRing Canyon — уникальная по конфигурации и энергетике трасса. Здесь невероятный перепад высоты почти в 30 метров: длинный разгон в гору, слепая постановка «в небо» и затем темповые головокружительные перекладки вниз с горы — сумасшедшие скорости и дымный дрифт обеспечены! Как отметил в прошлом году опытнейший пилот, легенда дрифта, судья этапа Георгий Чивчян, сама трасса здесь располагает к «идеологически правильному» инерционному и честному дрифту.

Второй судья этапа, Роман Тиводар, настолько был впечатлен казанским каньоном, что в этом сезоне решил вернуться сюда уже в качестве участника. Мы увидим пилота RDS GP на третьем этапе RDS EUROPE в составе команды TimeUp (вместе с коллегой по «Форвард авто» в Гран-при РДС Леонидом Шнайдером и Борисом Вербицким).

Бороться за призы будут и наши, казанские дрифтеры. Айрат Ибрагимов (победитель чемпионата 2020) в этом году планирует проехать RDS EUROPE целиком и третий домашний этап, конечно, не станет исключением. Интересно, что Айрат поедет уже второй этап на ГАЗ 24 сокомандника Александра Цапелика, а Александра в этот раз мы увидим на BMW E30 Ибрагимова. Примет участие в соревнованиях и хорошо известный любителям дрифта как в Казани, так и за ее пределами Тарас Шатов, Тарас — постоянный участник Российской дрифт серии, но в этом году домашний этап станет для него первым в RDS EUROPE.

В списке участников 3 этапа все фавориты Личного и Командного зачетов, так что борьба предстоит жаркая, впрочем, как мы видели на первых двух этапах RDS EUROPE, в этом чемпионате по-другому и не бывает.

Заезды от первого до последнего метра будут «как на ладони» у болельщиков: зрительская зона расположена на вершине каньона, из нее открывается не только потрясающий обзор на весь оцениваемый участок, но и красивейшие виды. В субботу, 9 июля, пройдет квалификация, в воскресенье 10 июля состоятся парные заезды ТОП 32.

Обратите внимание, в этом году зрительская зона расположилась на холме на естественной насыпи — для комфортного размещения необходимо взять с собой туристические коврики, пледы, стулья и предусмотреть защиту от солнца — погоду на выходные обещают жаркую и солнечную.

Кроме пилотов RDS EUROPE на трассе в Казани в ближайшие выходные можно будет встретить и звезд RDS GP — судьями третьего этапа станут Никита Шиков, Аркадий Цареградцев и Степан Земцев. Представители команд CARVILLE RACING и FailCrew Дарксайд не только будут оценивать заезды и общаться с участниками, но и обязательно уделят внимание болельщикам.

Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru

По всем категориям билетов доступно посещение парка сервиса, где команды готовят автомобили к заездам.

Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно (в сопровождении взрослого с билетом). Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.

Подробности на сайте rdseurope.ru и в группе ВКонтакте vk.com/rds_europe