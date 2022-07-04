Президент Татарстана Рустам Минниханов лично вмешался в скандал с «Гемонтом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде. Встреча состоялась на выставке "Иннопром-2022", которая проходит в Екатеринбурге.

По сообщению пресс-службы Казанского Кремля, представитель Турции поблагодарил Минниханова за встречу и отметил, насколько важным регионом является Татарстан. Минниханов в свою очередь отметил действия Посла Турции во время конфликта с "Гемонтом".

Бююкдеде отметил, что благодаря Минниханову конфликтную ситуацию с выплатами турецким рабочим удалось быстро и благополучно разрешить.

На минувшей неделе рабочие заявили, что не получают зарплату и устроили забастовку. А ранее они выходили на протесты с требованием индексировать им оплату по курсу доллара.