Появились кадры момента удара ракет ВСУ по жилому кварталу в Белгороде

Камера наружного наблюдения в Белгороде успела заснять момент удара по городу, сообщают местные СМИ. По кадрам видно, что сначала для перехвата сработали минимум три зенитные управляемые ракеты, отправленные, предположительно, ЗРПК "Панцирь-С". А потом грянул мощный взрыв в центре города.

Все случилось в ночь на 3 июля.

"Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушены частично, из них 5 – полностью", – сообщил предварительные данные губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На данный момент подтверждена гибель четырех человек.