Стало известно о судьбе азовца, который угрожал убить мать Кадырова: не позавидуешь мужику

Лейтенант запрещенного в РФ полка "Азов" Давид Касаткин, который прославился тем, что публично угрожал убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова, как выяснилось, жив. И сейчас он находится в заключении в ДНР.

Как пишет RTVI, Касатки давно интересовался темой Чечни, говорил, что восхищается чеченцами.

"Прочел о чеченских войнах всю литературу, когда у них началась война, пошли воевать 93 процента мужчин, а у нас пять… У них была такая же ситуация, как у нас сейчас", — рассказывал тогда Касаткин.

Но при всем при том Касаткин неоднократно оскорблял Кадырова, называя его то шайтаном, то чертом. Потом и вовсе дошел до угроз отрезать голову его пожилой матери.

Касаткин сдался в плен с сотоварищами, покинув "Азовсталь". Говорили, что Касаткина по распоряжению Кадырова должны были вывезти в Грозный для личной беседы с главой Чечни. Но пока еще не вывезли. Вероятно, встреча впереди.