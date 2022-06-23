Стирает зэкам одежду: как сидится в колонии учителю, которого ученица обвинила в домогательствах

После того, как завершился громкий судебный процесс по делу учителя математики из Перми, прошло 2 года. Валерий Сыропятов получил 9,5 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы 7-го класса.

Как пишет "КП", версия учителя довольно проста: он отмахнулся от девочки, которая выпрашивала "тройку" и тыльной стороной ладони попал ей по попе. Родители девочки заявили, что учитель удерживал ее в классе и трогал за интимные места.

Обжаловать приговор у Сыропятова не вышло, его оставили неизменным.

Мать осужденного учителя рассказала, что в СИЗО сыну жилось терпимо. Он даже занимался математикой с некоторыми сокамерниками, которые пожелали подтянуть свои знания. Однако после приговора все изменилось.

Его отправили в хозяйственный отдел, где он работал грузчиком, хотя физическая форма учителя далека от той, которая требуется грузчикам. По словам матери, он надорвал спину.

"Долго не мог поправиться. В итоге сейчас его перевели в прачечную, где он стирает на всю колонию", - заявила мать осужденного.