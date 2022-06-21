Клиент «по договоренности» изнасиловал 17-летнего массажиста, который искал денег на лечение девушки

17-летний молодой человек в Москве, работающий массажистом, согласился на секс с пожилым клиентом, чтобы найти денег на лечение больной девушки.

Как сообщает "МК", подросток дал объявление о том, что проводит сеансы массажа. В итоге один из клиентов позвонил, назначили сеанс. Подросток приехал к нему в квартиру, но мужчина заявил, что заплатит за массаж только в том случае, если подросток будет делать то, что прикажет именно он. В итоге пенсионер изнасиловал юношу.

Позднее массажист обратился в полицию. Он пояснил, что согласился на непристойное предложение только потому, что у него болеет знакомая девушка, и ему нужны деньги на лечение.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний неработающий москвич. Ведется расследование.