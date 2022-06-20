Повод задуматься: Татарстан не попал в десятку социально благополучных регионов России

Республика Татарстан не попала в ТОП-10 социально благополучных регионов России. Лидерами стали ЯНАО, Москва и Магаданской область. Также в первой десятке регионов, где более социально благополучно живут люди, окались Сахалин и Чукотка, НАО, ХМАО, Петербург, Якутия, Красноярский край и Мурманская область.

Таковы итоги исследования ФоРГО по данным Росстата за I квартал этого года. Всего в рейтинг вошел 41 субъект. Они поделили между собой 35 мест.

В качестве основы брали сумму, которую жители тратят на покупку товаров, входящих в потребительскую корзину. На Чукотке это 32 тысячи, на Камчатке - 28 тысяч.

А Татарстан оказался в самом конце второго десятка, на 18 месте, сообщают "Известия". И это на фоне того, что РТ включили в пятерку лучших субъектов РФ по данным рейтинга регионов SMART, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.